САМОКЛЕЮЧА ПЛИТКА
Ремонт за один день своїми руками
Це буде найлегший і найшвидший ремонт у вашому житті
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Плитка під камінь
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Плитка під дерево
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Підходять для будь-яких цілей
Самоклеюча плитка бездоганно впишеться в будь-який інтер'єр завдяки різноманітності кольорів і безшовній збірці.

Офіс, будинок або окрема кімната (ванна, туалет, кухня, спальня, дитяча, балкон) - самокеюча плитка та ламінат будуть доречні.

Не виділяють токсинів. Виготовлені з безпечного та екологічного матеріалу.

Універсальне рішення
Легкий монтаж. Протягом години ви без проблем зможете оновити підлогу або стіни. Без майстра і будівельних інструментів, вам знадобиться тільки ніж і лінійка.

Прекрасний вибір. Легка у догляді, не вбирає рідину і запахи, не змінює колір.

Гарна альтернатива звичайній плитці.

Телефони для консультації
0634645304
0954670724
0673918451
Новинки
Глянцевая плитка
СВП-206
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-207
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-208
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-209
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-210
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-211
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-212
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-213
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-214
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-216
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-217
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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Матовая плитка
СВП-200
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-201
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-202
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-203
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-204
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-205
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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СВП-215
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
126
грн.
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Плитка під камінь
СВП-100 глянцева
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-104 глянцева
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-105 глянцева
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-106 глянцева
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-107 глянцева
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-108 матова
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-109 глянцева
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-110 глянцева
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-111 глянцева
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-112 глянцева
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-113 матова
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-114 глянцева
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
Детальніше
Придбати
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СВП-115 глянцева
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-116 матова
Продаються від 1 шт
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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СВП-117 глянцева
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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Самоклеюча плитка під камінь
Мармур онікс
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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Мармур беж
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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Фактурна плитка
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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Сріблястий мармур
Продаються від 1 шт
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
49
грн.
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Самоклеюча плитка під дерево
Попелясте дерево

Продаються від 1 шт
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
38
грн.
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Мозаїка світла

Продаються від 1 шт
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
38
грн.
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Передзамовлення
Смуги беж( немає в наявності)
Продаються від 1 шт
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
38
грн.
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Молочне дерево

Продаються від 1 шт
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
38
грн.
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Мозаїка

Продаються від 1 шт
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
38
грн.
Детальніше
Передзамовлення
Темне дерево

Продаються від 1 шт
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
38
грн.
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Сіре дерево(немає в наявності)
Продаються від 1 шт
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
38
грн.
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Каштан

Продаються від 1 шт
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
38
грн.
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Дерево під старовину
Продаються від 1 шт
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
38
грн.
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Передзамовлення
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Телефони для консультації
0634645304
0954670724
0673918451
Самоклеюча плитка від Stickerwall
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г. Днепр, ул. Краснопольская, 17
Телефон: +380634645304
ФОП Підбузна Антоніна
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