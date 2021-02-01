САМОКЛЕЮЧА ПЛИТКА

Універсальне рішення

Легкий монтаж. Протягом години ви без проблем зможете оновити підлогу або стіни. Без майстра і будівельних інструментів, вам знадобиться тільки ніж і лінійка.



Прекрасний вибір. Легка у догляді, не вбирає рідину і запахи, не змінює колір.



Гарна альтернатива звичайній плитці.



