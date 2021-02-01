САМОКЛЕЮЧА ПЛИТКА

Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-207
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-208
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка.
СВП-209
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-211
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-212
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка.
СВП-213
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-216
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка.
СВП-217
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-201
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-202
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка.
СВП-203
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*600мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-205
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка.
СВП-215
126
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-104 глянцева
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-105 глянцева
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка.
СВП-106 глянцева
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-108 матова
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-109 глянцева
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка.
СВП-110 глянцева
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-112 глянцева
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-113 матова
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка.
СВП-114 глянцева
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
СВП-116 матова
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка.
СВП-117 глянцева
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
Мармур беж
СВП-101
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
Фактурна плитка
СВП-102
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка.
Сріблястий мармур
СВП-103
49
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 600*300мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
Мозаїка світла
СВП-007
38
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
Смуги беж( немає в наявності)
СВП-008
38
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар
Паперова підкладка
Молочне дерево
СВП-009
38
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту. Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів, не залишаються сліди від каблуків і меблів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар.
Паперова підкладка.
Темне дерево
СВП-004
38
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів, не залишаються сліди від каблуків і меблів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар.
Паперова підкладка.
Сіре дерево(немає в наявності)
СВП-001
38
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів, не залишаються сліди від каблуків і меблів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар.
Паперова підкладка.
Каштан
СВП-002
38
грн.
Придбати
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів, не залишаються сліди від каблуків і меблів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Якщо Ви бажаєте швидко закінчити ремонт в будинку, оновити стіни в кухню, спальню, туалет, балкон, ванну, то гнучка плитка - це те, що Вам необхідно. Дуже легка, що важливо в процесі ремонту.
Переваги:
Термін служби від десяти років і вище.
Високе шумопоглинання.
Плитка ПВХ не є горючим матеріалом, пожежобезпечний.
Стовідсоткова вологостійкість.
Стійкий до механічних впливів, не залишаються сліди від каблуків і меблів.
Не деформується.
Легке укладання.
Зовні являє собою плитку з малюнком під камінь або дерево на зовнішній стороні. Має прозорий захисний шар з ПВХ, який зберігає від пошкоджень. З внутрішньої сторони - клейовий шар, паперова підкладка. Основа з додаванням мінеральної крихти, що забезпечує міцність основного шару.
Для того, щоб зробити ремонт в найкоротші терміни, клейку плитку потрібно класти на підготовлену поверхню. Потрібно протерти поверхню спиртом і дати висохнути. Зняти захисну плівку і прикласти до основи, куди будете клеїти. Розгладити. З наступної плитки потрібно зняти паперову основу і покласти її ребром до стику, основою з клеєм вниз і розгладити. Тобто практично ніяких зусиль не варто докладати, все максимально просто.
Клейка плитка проста в догляді, не боїться води, не притягає пил, екологічно чиста. Якщо Ви хочете високоякісне покриття настіни, яку можна покласти самостійно, то гнучка плитка - вірне рішення.
Розмір 914,4*152,4 мм, 1,5 мм товщина
Матеріал:
Поліуретановий верхній шар.
Прозорий захисний шар з міцного ПВХ (оберігає покриття від стирання і механічних пошкоджень).
Кольоровий шар з друкованим зображенням (забезпечує декоративні якості).
ПВХ основа з додаванням дрібнофракційних мінеральної крихти.
Клейовий шар.
Паперова підкладка.
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